Voleva difendere sua mamma dai soprusi del compagno. È stato ucciso con cinque coltellate che lo hanno colpito al cuore, alla gola e al fegato. Luca Pisciotto era famoso tra i suoi coetanei grazie a TikTok, dove era iscritto con lo pseudonimo Luca Itvai. 22 anni e quasi 2 milioni di follower, il ragazzo era di Agrigento ma si era trasferito in Belgio, nella regione di Liegi, assieme alla mamma. Quella stessa mamma che ha cercato di proteggere fino agli ultimi istanti della sua vita.

A ucciderlo è stato l’ex compagno della donna, il 35enne Pietro Randazzo, già noto alle forze dell’ordine per atti violenti, che aveva raggiunto Maddalena Sorce nella sua abitazione per un chiarimento. La discussione, una delle tante, è degenerata a tal punto da provare a strangolare la sua ex compagna, 44 anni, rimasta ferita. Ritrovatosi a questa scena atroce, Luca è intervenuto per difendere sua mamma, ma la furia di Randazzo si è abbattuta anche contro di lui, colpendolo a morte con svariate coltellate. A niente è servito l’intervento dei soccorsi: il giovane Luca è morto dissanguato ancor prima di arrivare in ospedale. L’assassino prima è scappato, poi si è costituito alle forze dell’ordine. Ora si trova in carcere.

L’ultimo video di Luca su TikTok risale a poche ore prima della tragedia. Era un POV (“Point of View”) spensierato e ironico, uno dei tanti che si trovano sul suo profilo. Ora la sezione dei commenti conta più di 75mila commenti. Tutti lo ricordano come una persona buona, gentile e ambiziosa. Sognava di fare l’attore ed era un grande appassionato di danza, tutti lo ricorderanno per aver cercato di salvare la vita di sua mamma. “È un eroe”, si legge sui social.