Iva Zanicchi e le gioie del sesso. Anche a 82 anni. È proprio “l’aquila di Ligonchio” a parlarne in un’intervista al Corriere della Sera dai toni intimi e confidenziali. “Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto siamo legati da 36 anni. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che lo faccio ridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco”, ha esordito. Poi la cantante è scesa sempre più nei dettagli: “Lei vuol sapere se c’è del sesso? Sì, c’è, facciamo l’amore ancora, perché fare l’amore fa bene alla vita. A qualunque età. Ma io a 60 anni facevo le capriole…! Adesso meno, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se smetti di fare sesso, non lo fai più. Bisogna imporsi di fare l’amore. Casomai ti aiuti un po’ con la fantasia. Io ne ho tantissima.. Ma non mi faccia dire altro che poi il mio compagna si arrabbia..”.

E ancora: “Il mio compagno è diventato tanto geloso. Gli si è proprio risvegliata la gelosia. Quando vedi che il tuo uomo è tanto innamorato, ti galvanizza. Io mi sveglio orribile la mattina e lui mi dice ‘Quanto sei bella’ e io allora gli dò un bacio. Conta tanto anche la tenerezza. Quando parlo di sesso, io intendo anche tutto quello che c’è prima dell’atto in se: le chiacchiere, le carezze, le confidenze”.

Eppure per Iva Zanicchi non è sempre stato così: nel suo passato ha avuto dure relazioni importanti “e solo qualche piccola distrazione, ma se tornassi indietro.. bisogna cogliere le occasioni… Io sono stata molto inibita da giovane. Mia madre mi aveva messo il terrore degli uomini. Ma si può far l’amore per la prima volta a 26 anni? E restare pure incinta… Meno male che poi col tempo ho recuperato. Mi ricordo che in sala di incisione quando ero giovanissima mi dicevano: ‘Si vede che non fai l’amore, quando lo farai, vedrai quanto canterai meglio’. Avevano ragione: amore e sesso aiutano a cantare”, ha concluso Iva Zanicchi.