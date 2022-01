Da quando Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione, nel mondo del gossip non si parla d’altro. Sulle pagine del settimanale Oggi, anche l’ex marito della conduttrice svizzera, Eros Ramazzotti, ha rotto il silenzio e ha commentato la vicenda. “Non c’è nessun ritorno di fiamma con Michelle“, ha chiarito smentendo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi su un loro possibile riavvicinamento. A unirli c’è esclusivamente l’affetto per la figlia Aurora e il rapporto tra due persone che si sono molto amate.

“Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà – ha affermato Ramazzotti -. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”.