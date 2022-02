Victoria Beckham mangia lo stesso identico pasto da 25 anni. La confessione shock è del celebre marito, ex calciatore, David. News su cui i tabloid inglesi si sono gettati a capofitto elencando numerosi dettagli. Intanto il 46enne ex Real Madrid ha raccontato di amare la condivisione de cibo a tavola ma che questo atto con Victoria è letteralmente impossibile.

L’ex Spice Girl mangia infatti solo pesce alla griglia e verdure al vapore, senza olio o salse da oltre vent’anni. “Mi emoziono abbastanza per cibo e vino, quando mangio qualcosa di buono voglio che tutti lo provino. Purtroppo sono sposato con una donna che ha mangiato la stessa cosa negli ultimi 25 anni”, ha spiegato Beckham nel podcast River Cafe Table 4.

“Da quando l’ho incontrata mangia solo pesce alla griglia, verdure al vapore, molto raramente si discosta da quello. L’unica volta che probabilmente ha mai condiviso qualcosa che è stato nel mio piatto è stato in realtà quando era incinta di Harper ed è stata la cosa più sorprendente. Era una delle mie serate preferite. Non riesco a ricordare cosa fosse, ma so che da allora non l’ha più mangiato”.