Caro Bill, niente più soldi miei nella Fondazione Gates. Secondo il Wall Street Journal, Melinda French Gates avrebbe intenzione di cambiare proporzioni e quantità del suo versamento finanziario alla fondazione cointestata col marito, fondatore di Microsoft, da cui ha da tempo divorziato. Su diverse testate economiche d’oltreoceano si afferma che French Gates abbia deciso di non dare più la maggior parte della sua fortuna stimata in 11,5 miliardi di dollari alla Bill & Melinda Gates Foundation.

La Gates sarebbe orientata, scrive il WSJ a donare i suoi averi in altre iniziative di beneficenza, oltre che a destinare una piccola porzione alla Gates Foundation. Gli insider sostengono che la decisione sia stata ufficializzata alla fine dell’anno scorso nel periodo in cui French ha pubblicato una lettera per il Giving Pledge, la campagna di auto sensibilizzazione dei paperoni della terra a donare la maggior parte della loro ricchezza in beneficenza.

“Negli ultimi due decenni, ho visto che, al suo meglio, la filantropia gioca un ruolo unico nel guidare il progresso assumendosi rischi di investimento che altri non possono o non vogliono esplorare nuovi modi per risolvere vecchi problemi”, aveva scritto nella missiva l’ex signora Gates. Dopo il divorzio, la coppia aveva annunciato un periodo di prova di due anni che avrebbe consentito una co-gestione soft in attesa di nuove e definitive decisioni in merito. La Gates Foundation gestisce un fondo di oltre 50 miliardi di dollari e negli ultimi anni ha concentrato tutti i suoi sforzi, non senza molte critiche “complottiste”, sul lancio globale del vaccino antiCovid.