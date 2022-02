Elegante, preparata, sorridente. Paola Di Benedetto è uno dei volti del “PrimaFestival”, accanto a Roberta Capua e Ciro dei The Jackall. È lei a intervistare i cantanti una manciata prima di dare la linea ad Amadeus. È la sua prima grande occasione su Rai1, dunque per molti è un volto ancora sconosciuto, ma il suo percorso professionale è in continua crescita. Andiamo a scoprirlo insieme.

Classe 1995, dopo essersi classificata al secondo posto al concorso Miss Veneto, si è fatta le ossa su una rete locale di Vicenza. Ma è grazie a “Ciao Darwin” che si è fatta conoscere dal grande pubblico: è stata la Madre Natura di una delle puntata del programma di Paolo Bonolis. “Mi rendo conto che quello sia stato un programma super seguito, anche se la gente ancora non ha capito che io ho partecipato a una sola puntata. Quando avrò 60 anni, forse, avrò ancora quest’etichetta addosso”, ha dichiarato. Solo nel 2018 è arrivata la grande popolarità: è stata una delle concorrenti de “L’Isola dei Famosi” e poi, nel 2020, ha preso parte al “Grande Fratello Vip” (che ha vinto a furor di popolo). I gossip con il calciatore Matteo Gentili, con l‘ex tronista Francesco Monte e con il cantante Federico Rossi del duo Benji e Fede hanno fatto il resto.

La conduzione, tuttavia, è sempre stato il obiettivo principale. La prima occasione gliel’ha data Mediaset con il programma di Italia1 “Disconnessi On The Road”. La svolta arriva però grazie alla radio: Radio Zeta prima, Rtl 102.5 poi, le concedono la grande occasione per mettersi alla prova. E lei si fa trovare pronta. Talmente convincente che viene scelta da Suraci per la conduzione dell’evento “Power Hits Estate”, ma anche l’“AnteFactor” di “X Factor”. L’approdo al “PrimaFestival” segna un punto di svolta nella sua carriera.