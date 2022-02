Perché Highsnob, uno dei Big meno conosciuti di questa edizione del Festival di Sanremo 2022, si è tatuato sulla faccia il suo nome d’arte? C’è chiaramente un motivo, ed è stato spiegato dal rapper (che si presenta con Hu e la canzone “Abbi cura di te”) a “Oggi è un altro giorno”, il programma di Rai1 condotto da Serena Bortone. “Mi trovavo in un momento cruciale della vita. Venivo da un progetto che sembrava che stesse per partire nel 2016 e poi si è arenato. Il tatuaggio in faccia è stato un modo per non darmi un piano b”.

Un po’ folle, come scelta, ammette lui. “Ma grazie a questo sono riuscito ad autocondizionarmi ed arrivare a quello che volevo, cioè scrivere e far arrivare i miei testi a più persone possibile”. Serena Bortone gli ha chiesto allora come abbiano reagito i suoi familiari quando hanno visto questo tatuaggio: “Mia mamma ha fatto quella faccia affranta. Lei mi ha visto tanto soffrire qundo non riuscivo a fare quello che volevo nella vita, mi ha dato il suo supporto”, è stata la risposta di Highsnob, al secolo Michele Matera.

Ma il suo nome in fronte non è il suo unico tatuaggio. “Non si contano più”, ha raccontato a Fanpage. “I tatuaggi si fanno per farsi vedere. Chi si tatua, si fa vedere. La scritta sulla mia faccia sembra la busta dell’Ipercoop. C’è scritto a grandi lettere il mio nome. È più una cosa promozionale…”. Tra i tatuaggi, c’è anche un pene, disegnato sul braccio. “Le persone mi chiedono ‘Ma come mai ti sei tatuato un ca**o?’, come se fosse la cosa più assurda del mondo”.