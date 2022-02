L’inviato del Tg1 Leonardo Metalli come un qualsiasi “naufrago dell’Isola dei Famosi”. Potrebbe essere riassunto così il servizio del telegiornale delle 13.30 andato in onda oggi 2 febbraio su Rai 1. Il motivo? Il giornalista Rai, a bordo di un motoscafo ha cercato di raggiungere la nave da crociera in cui Orietta Berti e Fabio Rovazzi accolgono protagonisti (o ex) del Festival di Sanremo.

“Dobbiamo per forza attraccare sulla nave da crociera che poi è anche il teatro dove c’è un’altra parte del Festival, quello galleggiante di Sanremo. Adesso arriviamo, attracchiamo e poi andiamo a vedere gli artisti che arrivano da tutte le parti. Ma quanto manca? Andiamo più veloci, altrimenti non arriviamo mai!”, le parole dell’inviato durante la curiosa gag. E sul web il video è già diventato virale: “Lo amo”, “Numero 1”, “Che trash”, alcuni dei commenti dei telespettatori su Twitter.