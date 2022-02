“Finché la barca va, lasciala andare”, cantava Orietta Berti cinquant’anni fa. Dalla barca ora passa alla nave, quella che Costa Crociere ha messo a disposizione per il Festival di Sanremo 2022. Lunga 337 metri e larga 42, la nave è ancorata a un chilometro dalla costa della cittadina ligure, e ci rimarrà fino al 6 febbraio. Quando è arrivata, illuminata a festa, non è certo passata inosservata. “È un sogno che si realizza. Sarà il nostro palco sull’acqua, non è mai accaduto in 72 anni di Festival”, ha dichiarato Amadeus.

Per l’occasione, Costa Toscana (questo il nome dell’Ammiraglia, che partirà per la sua crociera inaugurale il prossimo 5 marzo) verrà trasformata in uno studio televisivo. A bordo ci saranno due “capitani”: Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Saranno loro a gestire i collegamenti con il palco principale, quello del teatro Ariston, e ad accogliere gli ospiti. “Orietta sarà la regina di quella nave, con ospiti italiani, cantanti, ci saranno dei momenti importanti fino a sabato. Poi scenderanno e verranno da noi per il gran finale”, ha fatto sapere il direttore artistico, che non si è ancora sbilanciato su ospiti o contenuti che vedremo dal palco sull’acqua.

Oltre agli artisti, sulla nave ci saranno un migliaio di passeggeri tra membri dell’equipaggio, dipendenti Rai e uno staff sanitario composto da medici, infermieri e biologi. Per salirci, il protocollo da seguire è ferreo: è richiesto il Green Pass rafforzato unito a due tamponi (uno molecolare, effettuato nelle 72 ore precedenti, e uno antigienico al momento dell’imbarco). Da bordo andrà in onda anche la trasmissione “Tre per due. Avvistando Sanremo!” di RadioRai2, con i Gemelli di Guidonia. Il direttore generale di Costa Crocere, Marco Zanetti, ha detto: “È un’opportunità per parlare della ripartenza di uno dei settori che è stato più colpito del turismo. Da azienda leader del settore, siamo qui a dare un segnale per guardare con fiducia al futuro”.

Costa Toscana è stata progettata per poter trasportare fino a 6554 passeggeri con le sue 2612 cabine, di cui 1550 con balcone privato. Sono tredici le piscine e gli idromassaggi, diciannove i bar, undici i ristoranti, un casinò, una discoteca, un parco acquatico, una sala videogiochi, il centro benessere e pure un teatro su due ponti. “Si tratta di un gioiello della tecnologia a servizio della sostenibilità, che permette un 100% di abbattimento delle emissioni e della Co2”, assicura il direttore generale di Costa.