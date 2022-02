“Fiumi di legnate, fiumi di legnate tra noi, prima poi ti daremo Amadeus”: ecco la versione rivisitata dei Jalisse a Radio1, dopo essere stati esclusi per la 25esima volta dal Festival di Sanremo. Come riportato dal Corriere, i due artisti hanno voluto replicare ironicamente a Rosario Fiorello che, durante la puntata della kermesse musicale andata in onda ieri 1 febbraio, li aveva citati. “Se insisti ti mando i Jalisse, altro che fiumi di parole (il loro grande successo, ndr), sono fiumi di legnate. I Jalisse hanno un bambolotto con le tue sembianze – si era rivolto Fiorello ad Amadeus -, quando ti fa male la spalla sono loro”.

In realtà il clima pare essere più disteso di quello che era sembrato all’inizio: “Siamo buoni e vogliamo bene al Festival, siamo felici del grande successo che ha avuto la puntata di ieri. Non eravamo lì ma ci siamo ‘virtualmente’, pazienza”, hanno detto durante la trasmissione radiofonica Un giorno da Pecora. Insomma pace fatta? C’è da dire che Amadeus aveva replicato alle loro recriminazioni con un sonoro: “Meglio lavorare che lamentarsi”. Ma adesso il direttore artistico e conduttore del Festival ha ben altro a cui pensare.