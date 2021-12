I Jalisse festeggiano le nozze d’argento con il Festival di Sanremo. Anche se 25 anni fa vincevano la kermesse con “Fiumi di Parole”, loro su quel palco non ci sono mai più saliti. Ogni anno, da 25 anni a questa parte, ci riprovano. Ma ogni anno, ogni commissione artistica, li scarta. Imperterriti, anche quest’anno hanno inviato la loro candidatura ad Amadeus (con cui avevano partecipato a “Ora o mai più”).

Anche nel 2022, però, non li vedremo tra i 22 cantanti in gara al Festival. “Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. E tornano in mente le pagine dello storico giornalista e vice direttore del celebre Tv Sorrisi e Canzoni Gigi Vesigna (nel libro con la prefazione di Antonio Ricci). La famosa #ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni”. Il brano che Alessandro e Fabio avevano presentato quest’anno s’intitola “E’ proprio questo quello che ci manca”. Una canzone, dicono loro, “sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo”. Su Instagram, il duo ha anche pubblicato il testo della canzone.

Eppure, la lista di esclusi è davvero lunga. Non ci sono solo i Jalisse tra gli esclusi “eccellenti”. Secondo il sito AllMusicItalia, non hanno superato la selezione anche Marco Masini, Red Canzian, Lorenzo Fragola, Il Tre. Ma anche Mgilioarcella Bella, Mietta, Patty Pravo, Anna Tatangelo, Bianca Atzei. E poi i The Kolors, i Boomdabash, gli Eugenio in Via di Gioia con Elio e pure Bobby Solo.