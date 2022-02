Un operaio di circa 50 anni è morto in mattinata all’interno dell’azienda “Ecoprogetto” di Fusina (Venezia), dopo essere precipitato da un’impalcatura. I sanitari del Suem 118, il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza in Italia, intervenuti sul posto, hanno cercato invano di rianimarlo e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto all’istante. Sul posto è intervenuta la polizia ed è stato attivato contestualmente lo Spisal, il Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro.

Sempre nel corso della mattinata un agricoltore di 56 anni è morto a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, travolto dal mezzo agricolo che stava conducendo. L’uomo è morto prima dell’arrivo dei soccorsi del 118. Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco e personale dell’Ats che dovranno chiarire la dinamica della tragedia. Secondo le prime informazioni l’uomo, contitolare con il fratello di un’azienda agricola che si trova a Grole, frazione di Castiglione delle Stiviere, stava tornando verso la cascina a bordo di un muletto. Lungo la strada sterrata tra i campi che stava percorrendo, rialzata rispetto al piano di campagna, il 56enne avrebbe perso il controllo del carrello elevatore. Il mezzo è finito fuori strada lungo la scarpata piegandosi su un fianco e travolgendo l’agricoltore, rimasto incastrato tra i montanti del muletto.

E ancora, nella provincia di Frosinone – Sora – un operaio ha perso la vita colpito da una lastra volata a causa dal forte vento. È accaduto intorno alle 8.30 nella ditta Sider Lazio che si occupa di recupero materiali. L’uomo, secondo le ricostruzioni, è morto sul colpo. Sul posto per le indagini i carabinieri: parte della ditta è stata posta sotto sequestro.

L’Inail ha di recente diffuso i dati sul numero dei decessi riferiti all’anno 2021: le denunce sono state 1.221. Meno rispetto al 2020 – quando i decessi per Covid contratto sul lavoro hanno pesato moltissimo – ma di più rispetto agli anni precedenti (erano stati 1.156 nel 2019, 1.218 nel 2018, 1029 nel 2017, 1104 nel 2016). Il numero era stato maggiore solo nel 2015, con 1.286 morti.