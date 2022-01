Tra gli ospiti di Verissimo durante la puntata andata in onda ieri 30 gennaio anche Gemma Galgani e Tina Cipollari, le ‘regine’ del talk pomeridiano Uomini e Donne. Neanche il tempo di dare loro il benvenuto che Silvia Toffanin ha capito subito il clima: “Come fa Maria (De Filippi, ndr) tutti i pomeriggi con voi due? Alla sera le scoppia la testa, mamma mia”, ha infatti commentato la conduttrice dopo uno scambio di battute piuttosto severo tra le due donne.

La dama torinese ha parlato dei motivi per cui, dopo oltre 12 anni, non ha trovato ancora il principe azzurro, a suo dire, anche a causa dell’acerrima nemica: “I miei insuccessi sono dettati dalle invasioni di Tina. Lei mi dipinge e mi fa passare per quella che non sono. Parla sempre male di me, arriva a dire anche cose non vere che fanno parte della sua fantasia. Mi mette in condizione di essere già penalizzata. I signori che mi vengono a conoscere non se la sentono di fare la mia conoscenza con al seguito tutte le sue offese, i suoi ‘battesimi’ e tutto quello che ne consegue”, ha esordito. “Guarda non fare la voce del sesso (una voce sensuale che – secondo Tina – Gemma adotta ogni volta che incontra un uomo, ndr) perché Silvia è una donna”, ha replicato immediatamente Tina.

Poi ha aggiunto: “Comunque se volete potete spegnere il microfono a Gemma e parliamo tranquillamente, per me non c’è alcun problema”. “Forse lei pensava che questo lifting e i ritocchi estetici l’avrebbero aiutata in qualche modo a trovare questo amore – ha continuato Cipollari-. Invece credo che fosse più apprezzata in precedenza dagli uomini. Ora mettere le mani è stata un’impresa per il professore Gasparotti. Poi voglio dire una cosa, perché lei sta dicendo delle bugie. Tutti sappiamo come lei si pone, gli uomini non si fanno influenzare da me. Si allontanano perché a loro Gemma non piace, lei si fa dei film”.

“Ogni volta che entro in studio a Uomini e Donne per me è come fosse la prima volta, anche perché non so cosa mi riserva lei”, ha dichiarato Gemma. Allora Tina: “Guarda Silvia, se continua così io sono costretta ad abbandonare lo studio. Mi alzo e me ne vado”. “No, non abbandonarlo!”, ha esclamato Toffanin. Poi ha cercato di fare da paciere: “Ditemi un pregio l’una dell’altra“. “Non ne ho, mi dispiace”, ha tuonato Cipollari. Gemma invece: “Posso dire che è una bravissima mamma, questo sì. Per il resto nulla”. A quel punto la conduttrice le ha salutate e Tina si è congedata con un “No Maria, io esco”.