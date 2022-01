Tomaso Trussardi è uomo che conosce le ‘regole’. Ecco allora che per evitare un fioccare di gossip (ce ne saranno, ma almeno correlati con le sue dichiarazioni) ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dopo l’annunciata separazione con Michelle Hunziker: “La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta – potrà sembrare strano – per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo”, le parole dell’imprenditore. Trussardi di amare ancora, in forma di versa “la donna che ha conosciuto quando aveva 28 anni” e con la quale è cresciuto “umanamente e professionalmente”. Nel futuro, spiega, ci sarà “totale apertura: le bambine stanno con la mamma ma io posso vederle quando voglio. Detto questo non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena”. C’è molto rammarico perché i rapporti con Aurora, la figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti “si sono rarefatti” e a proposito del cantante, Trussardi è netto: “È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”.