Momenti di forte commozione a Domenica In con Roby Facchinetti. L’ex cantante dei Pooh è stato ospite di Mara Venier nello spazio dedicato all’informazione sulla pandemia di Covid per ricordare l’amico e compagno di vita Stefano D’Orazio, scomparso ormai due anni fa. Una delle sue ultime apparizioni fu proprio insieme nel salotto di Domenica In, quando presentarono il brano “Rinascerò, rinascerai”, composto proprio per le vittime del coronavirus di Bergamo. Rivedendo quelle immagini, Roby Facchinetti si è commosso: “Queste immagini sono molto forti. Quello era uno dei momenti più dolorosi e duri, anche perché nella mia città non si capiva esattamente cosa stesse accadendo. C’era questo terrore per i nostri familiari e parenti. Io poi ho perso 7 persone”.

Quindi Mara Venier gli ha chiesto di cantare dal vivo dal vivo “Rinascerò, rinascerai” e di dedicarla a Stefano D’Orazio: “È un brano che evoca speranza, rinascita e questa era stata la mia volontà di fare un brano per la mia città in quel momento, che aveva bisogno di aiuto e di essere confortata anche attraverso la musica. La musica ha anche un po’ questo ruolo. Quella situazione ha premiato la creatività, non sarebbe mai nato quel brano”, ha concluso l’ex Pooh. “Grazie a te e grazie a Stefano, perché voglio sempre ricordare anche il nostro Stefano”, ha aggiunto quindi Mara Venier.