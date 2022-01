In prima fila, al Festival di Sanremo 2022, ci sarebbero dovute essere anche delle suore. La notizia, decisamente curiosa, è stata rivelata da Veronica Maya a “UnoMattina”. La loro presenza era stata decisa dalla sorte, in quanto estratte su 20 milioni di abbonati dal concorso di RaiCanone che, ogni anno, consente ad alcuni fortunati cittadini di avere un posto in prima fila a Sanremo.

Su 20 milioni, dicevamo, sono state sorteggiate proprio alcune suore di un convento di Pozzillo, a pochi chilometri da Catania. Avrebbero potuto assistere da vicino alle performance di Achille Lauro, ma avrebbero potuto ascoltare anche il testo di Rettore e Ditonellapiaga che le cita: “Non mi importa del pudore, delle suore me ne sbatto totalmente”.

Quando hanno ricevuto la chiamata da parte di mamma Rai, però, le suorine hanno deciso di declinare gentilmente l’invito. “Nello studio di Rai Canone, alla presenza di un notaio, sono state estratte anche delle suore di un convento di Catania che per ovvi motivi hanno rifiutato l’invito”, è stato svelato questa mattina su Rai1.