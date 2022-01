Il Portogallo torna al voto per eleggere il nuovo Parlamento, dopo che il presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, aveva deciso, il 5 novembre scorso, di sciogliere l’assemblea e far cadere il governo socialista guidato da Antonio Costa. Il primo ministro era stato tradito dall’estrema sinistra che garantiva la maggioranza in aula quando il Partito Comunista e il Bloco de Esquerda gli avevano tolto il sostegno bocciando la legge di bilancio e così si era deciso di andare al voto.

I seggi sono aperti da stamattina e i cittadini potranno recarsi alle urne fino alle 19 locali, le 20 in Italia, per cercare di dare al Paese una maggioranza più solida di quella precedente. Secondo gli ultimi sondaggi dei media portoghesi, la tornata elettorale si presenta incerta: in vantaggio rimane comunque il Partito Socialista del premier uscente, ma i rivali di centrodestra del Partito Social Democratico distano solo qualche punto percentuale. Un voto che, tra l’altro, arriva mentre il Paese è ancora alle prese con una forte ondata di Covid.

Alle 12 l’affluenza registrata è di oltre il 23%, più alta rispetto al 18% delle ultime legislative. Hanno già votato anche diversi tra i principali leader politici che hanno invitato la popolazione a recarsi alla urne ed evitare un tasso troppo alto di astensionismo: c’è infatti chi teme che, anche complice il fatto che oltre un milione di persone è in isolamento o quarantena per il coronavirus, in molti decidano di non esercitare il diritto di voto. Anche i positivi al Covid possono comunque recarsi al seggio di persona: la raccomandazione è che lo facciano negli ultimi 60 minuti di apertura, tra le 18 e le 19 ore locali.

“Dovrebbero votare tutti coloro che ne avranno possibilità. Queste elezioni sono molto importanti“, ha detto il primo ministro uscente che oggi si gioca la leadership del Paese alle legislative. “Sono state prese tutte le misure necessarie per far votare i cittadini in sicurezza”, ha aggiunto dichiarandosi “sereno, tranquillo e fiducioso” per l’esito delle elezioni.