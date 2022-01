“Sono fiducioso. Ho avuto diversi incontri in giornata. Sto lavorando perché ci sia un presidente donna in gamba, non un presidente donna in quanto donna”. Così Matteo Salvini, parlando con i cronisti fuori da Montecitorio. “Belloni? – risponde Salvini – Non faccio nomi”. Il leader del Carroccio sottolinea di essere al lavoro “perché ci sia unione di intenti e voti e domani si chiuda, e il governo torni a lavorare in piena carica”.