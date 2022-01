Brad Pitt ha una storia con la sua vicina di casa, una famosa cantante. O almeno, questo è quello che sostiene il tabloid inglese The Sun, secondo cui l’attore star di Hollywood si starebbe frequentando da qualche tempo con Lykke Li, cantante svedese autore di un tormentone di qualche mese fa. Fonti anonime hanno riferito al quotidiano che la coppia approfitterebbe proprio della vicinanza per incontrarsi in gran segreto ma di recente è stata avvistata insieme in un noto ristorante di Hollywood, amato dalle celebrity. “Era Lykke, stavano cenando insieme“, ha detto un testimone al Sun. E ancora, un altra fonte: “Brad e Lykke sono riusciti a non farsi notare così facilmente perché sono vicini. Ha funzionato perfettamente per Brad, avere qualcuno che gli piace che vive così vicino a lui“.

Lykke Li è una cantante svedese di musica indie: si è trasferita negli Stati Uniti quando aveva 19 e vive a Los Feliz dal 2018, in una villa acquistata dall’ex compagno Jeff Bhasker con cui ha un figlio di 5 anni.