Dopo le abbuffate natalizie, anche Bobo Vieri ha deciso di mettersi a dieta. Peccato che sia più facile a dirsi che a farsi. Nelle scorse ore la moglie Costanza Caracciolo ha immortalato su Instagram un divertente siparietto con l’ex calciatore alle prese con un hamburger fatto in casa proprio da lei. Già dal primo sguardo Vieri non sembra apprezzare: “Questo hamburger non è light ma triste“, esordisce. Poi, dopo averlo assaggiato, rincara la dose: “Voto quattro… qui non c’è olio, né sale“.

Perentoria la replica di Costanza Caracciolo: “Ma non volevi dimagrire? L’ho visto sulle tue storie su Instagram… e l’hamburger l’ho fatto light”. E, a rincarare la dose, ci pensa una delle due figlie della coppia, che dice al padre: “Guarda che l’olio c’era”. “Bobone” non sembra però affatto convinto, anzi, continua a borbottare. Il suo malcontento, però, ha avuto la meglio: pochi minuti dopo infatti, ha pubblicato un altro video in cui balla felice addentando un trancio di pizza. E addio dieta.