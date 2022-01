La storia di Carmen Onorato e del padre Luigi – andata in onda sabato 22 gennaio – ha particolarmente appassionato i telespettatori di C’è Posta Per Te. La ragazza, 19 anni, originaria di Napoli, si è presentata con il fidanzato Valentino per chiedere al padre di riallacciare i rapporti, ormai interrotti da tre anni. L’uomo, nello studio di Maria De Filippi insieme alla giovane compagna Nunzia, prima di aprire la busta è sembrato molto riluttante. Poi, però, si è lasciato andare ad una scelta di cuore e i due si sono riavvicinati. Dunque pace fatta? Neanche per sogno.

Adesso, infatti, con una storia pubblicata su Facebook, Carmen ha rivelato: “Non è andata come volevo. Ho fatto tanto e troppo per la mia giovane età. La vita continua. Sono fortunata ad avere tante persone belle nella mia vita”. Così, dopo che entrambi avevano fatto un passo avanti l’uno nei confronti dell’altra, la situazione sembra essere tornata al punto di partenza. Riusciranno a riappacificarsi magari in futuro? Certo, se neanche Maria De Filippi ce l’ha fatta, sembra davvero una chimera.