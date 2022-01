Le donne c’erano. C’era la direttrice de La Nazione Agnese Pini, La Stampa Annalisa Cuzzocrea de La Stampa, la giornalista politica Monica Guerzoni. Ovviamente. c’era Alessandra Sardoni. Ma Lucia Annunziata non deve averle viste e, ospite dello speciale Tg1, ha sussurrato: “Ecco, da Mentana non c’è neanche una donna“. Monica Maggioni ha subito cercato di stemperare la tensione verso il ‘competitor’ de La7: “Va bene, questa non l’abbiamo sentita. Spero Lucia Annunziata non fosse collegata in questo momento”. E ha fatto bene, perché dire “neanche una donna” non era corretto. Intanto c’è da registrare che sul fronte auditel tutti gli Speciali hanno fatto risultati deludenti. Andrà meglio da oggi?