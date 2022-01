Tra gli ospiti di Verissimo durante la puntata di ieri 23 gennaio, anche Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, quest’ultima uscita da pochissimo dalla Casa del Grande Fratello Vip. La coppia – sposata dal 1987 – ha raccontato a Silvia Toffanin un fatto già anticipato dall’ex gieffina qualche giorno fa: Enzo Paolo ha avuto il Covid mentre lei era nella Casa di Cinecittà. “Non ho detto niente perché avevo paura che uscisse, so com’è fatta”, ha spiegato lui.

“Voglio ringraziare le mamme della scuola di Maria (la figlia, anche lei in studio, ndr) che mi sono state vicino quando Carmen era al Gf Vip e soprattutto quando ero isolato perché positivo al virus”, ha spiegato il coreografo 72enne, spiegando di aver passato tutte le feste di Natale in isolamento, risultando negativo al tampone solo il giorno dell’Epifania. “Il mio pensiero era per Maria, avevo il terrore. Però non si è mai positivizzata, ho cercato di non farle mancare niente, dovendo trascorrere il Natale e il Capodanno, di fatto, senza la mamma e nemmeno il papà. Non sono stato tanto bene: la febbre e i dolori ci sono stati“, ha continuato a raccontare. Infine Carmen Russo ha confermato: “Sì, se lo avessi saputo sarei uscita immediatamente“.