È trascorsa appena una settimana da quando Carmen Russo è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip6. Ospite di Casa Chi, mercoledì 19 gennaio la ballerina 62enne ha rivelato: “Quando io ero dentro la Casa, Enzo Paolo (Turchi, il marito, ndr) ha avuto il Covid ma non me lo ha detto“. Poi ha spiegato: “Sono rimasta esterrefatta, però davvero lo ammiro molto e lo ringrazio. È un uomo che non molla, è uno molto forte. Lui lo ha fatto perché se io lo avessi saputo, sarei andata subito alla porta rossa e via (sarebbe uscita, ndr)”. “Mi ha detto che ha gestito tutto benissimo, sia per la bambina (Maria, la figlia, ndr) insomma se l’è cavata, ce l’ha fatta. Mi ha detto comunque che è stato un po’ male ma non è stata una cosa tanto forte”, ha infine concluso Russo.