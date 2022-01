La prima parte della puntata di Domenica In andata in onda ieri 23 gennaio è stata dedicata ancora una volta al Covid. Tra gli ospiti di Mara Venier anche Nino D’Angelo, il quale ha rivelato di aver avuto il Covid a Natale, insieme a tutta la sua famiglia. “Io prima di fare la terza dose mi sentivo un po’ strano e non volevo farla. Mia moglie pensava che io avessi paura e quindi sono andato lo stesso. Il pomeriggio sono stato male, evidentemente ero già positivo. Non ho rischiato niente?”, ha chiesto il cantautore partenopeo. “Beh, da positivo hai fatto il booster?”, ha aggiunto la padrona di casa. Allora il Prof. Francesco Le Foche è intervenuto: “No, no. È una stimolazione in più del sistema immunitario”.

Quindi la conduttrice ha sdrammatizzato: “Nino, non è successo niente. Sei vivo, ce l’hai fatta!“. La puntata è poi proseguita con gli altri ospiti: il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sottosegretario di Stato al Ministero della salute Pierpaolo Sileri. Ma anche Pierpaolo Pretelli (in collegamento poiché ha contratto il Covid), Venier infatti ha commentato: “Amore della zia, io sono stata vicino a te. Ho fatto 8 tamponi, mi hai fatto pure morire di paura. Vabbè, ormai è passata una settimana. Piuttosto: come stai?”. “Bene, bene. Solo qualche dolore alle ossa e ai muscoli”, ha replicato l’ex gieffino.