Solo qualche giorno fa Benedetta Rossi aveva rivelato sui social di doversi ricoverare per un delicato intervento alla schiena. L’operazione è andata a buon fine e così la food blogger è tornata ad aggiornare i fan (4.1 milioni su Instagram) riguardo al proprio stato di salute: “Eccomi finalmente in piedi…o quasi. Ora ci vorrà tempo e pazienza per poter tornare alla solita vita”, ha esordito in un post pubblicato ieri 23 gennaio.

E ancora, a corredo di immagini e foto in cui lentamente passeggia con il deambulatore, la food influencer ha scritto: “Eh si ci metterò un po’ ma prima o poi ricomincerò a rompervi le scatole con le mie ricette”. Infine ha concluso: “Approfitto di questo post per ringraziarvi tutti, mi siete stati sempre vicini con messaggi carichi di affetto e di consigli, esattamente come si fa con una cara amica. Non so se riuscirò mai a leggerli tutti ma l’ho apprezzato tanto e non lo dimenticherò mai”.

Due giorni prima, la 49enne aveva pubblicato anche un altro post, proprio subito dopo l’intervento. Un sorriso appena accennato dal letto d’ospedale e una breve didascalia: “È andata! L’intervento è riuscito. Io sto bene, ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento”.

