“Una donna per me speciale già prima di questa avventura. Figuriamoci adesso”. Così Alessandro Baricco sulla sorella Enrica nel messaggio col quale ha detto ai suoi follower e ai suoi lettori di essere malato. Enrica Baricco donerà al fratello le cellule staminali. Lo scrittore ha la leucemia mielomonocitica cronica: come ha spiegato Sergio Amadori, presidente di Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, le malattie come questa “sono a decorso lento: a volte durano parecchi mesi, un anno, due, tre, il paziente soprattutto all’inizio spesso fa una vita normale. Ma poi il rischio di queste forme è che si trasformino in una vera e propria leucemia mieloide acuta che è una patologia estremamente grave. Il motivo per cui è stato deciso il trapianto è proprio questo“. Cruciale, l’impotanza del trapianto di cellule staminali e di aver trovato nella sorella Enrica una donatrice compatibile. “Già. Eccoci qui. Io e te accomunati anche da questa avventura. Lotteremo – ha scritto lei su Linkedin – E lo sappiamo fare bene. Si dice, e nostro padre lo diceva spesso, che se nella vita succedono cose difficili, succede anche che ti arrivi la forza per affrontarle. E i primi a sorprenderci siamo noi. Concentriamoci su quella forza fratello! Avanti tutta!”.