L’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger è stato coinvolto in un incidente stradale che ha interessato quattro automobili: una dinemica da “film” che per fortuna non ha causato feriti gravi. Siamo vicino Los Angeles: il fatto, riportato per primo dal magazine Tmz, è accaduto intorno alle 16:30 (l’1:30 di oggi in Italia) a Brentwood. Schwarzenegger, 74 anni, ne è uscito illeso, mentre una donna è stata portata all’ospedale con lievi ferite.

Secondo i media locali, tra cui il Los Angeles Times, all’incrocio tra Sunset Boulevard e Allenford Avenue, il Suv GMC Yukon dell’ex attore, dopo la collisione con un’auto è finito sopra una Toyota Prius e ne ha colpita poi un’altra, un Porsche Taycan. “Sembrava una scena dei suoi film”, ha riferito un testimone a Tmz. La polizia di Los Angeles non ha reso noto le identità delle persone coinvolte nell’incidente, ma ha escluso che questo sia stato causato da alcol o droghe.

Dalle ultime ricostruzioni, sembra che l’attore avesse svoltato a sinistra a un incrocio mentre il semaforo era ancora rosso. L’ex governatore si è dimostrato preoccupato per le condizioni della donna ferita, e una fonte del tabloid Tmz ha riferito che intende assicurarsi personalmente dello stato di salute della donna. Sul posto anche l’amico e body-builder Jake Steinfeld, che probabilmente ha raggiunto l’amico una volta saputo dell’incidente.