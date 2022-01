Il successo di Don Matteo travalica i confini nazionali (sapevate che la serie tv va in onda anche in Giappone?). Siamo alla 13esima stagione e com’è noto Terence Hill, indiscusso protagonista, sarà presente solo in quattro puntate per poi lasciare il posto a Raoul Bova. Per la prima volta l’attore parla a TFNews di come sono andate le cose: “Don Matteo l’ho lasciato non perché volessi lasciarlo. Volevo chiedere un cambio, cioè di fare 4 episodi all’anno, tipo Montalbano, invece di 10, 12 o 16. Pensavo, intanto siamo molto avanti, c’è il pericolo che andiamo un po’ giù. Poi mi ci vogliono 9 mesi ogni volta per fare Don Matteo”. Insomma, per l’attore era necessario un “cambio di passo” ma Rai e LuxVide non erano della stessa opinione: “Hanno bisogno di soldi. Con 4 episodi non avevano un sufficiente ritorno e quindi ne stanno producendo 10. Ne ho fatti 4 io e gli altri li finisce Raoul Bova”. Lite tra l’attore e la casa di produzione? No, anzi, ci sono ottimi rapporti. E così anche stima nei confronti di Raoul Bova.