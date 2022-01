La regina Elisabetta, il nipote Harry e Meghan Markle: un rapporto a dir poco intricato. Ora è il Sun ad aggiungere altra carne al fuoco. Secondo il tabloid inglese, infatti, la Sovrana avrebbe rifiutato un piano dei Duchi di Sussex definendolo “inappropriato”. La coppia, dopo essere convolata a nozze nel 2018, aveva pensato di vivere in un posto più grande per mettere su famiglia: il castello di Windsor.

“Vi piacerebbe”, dev’essere stata la risposta di Elisabetta II. E così Harry e Meghan si sono dovuti ‘accontentare’ di Frogmore Cottage (a 1 km a Sud dal castello di Windsor). L’esperto reale Hugo Vickers ha spiegato all’Express il rifiuto della Sovrana: “Ci sono camere e suite vuote negli appartamenti privati ​​all’interno del castello di Windsor che i Sussex potrebbero aver tenuto d’occhio, o forse alcuni ex alloggi nei giardini del castello. Ma sono alloggi che non possono ospitare famiglie”.

Com’è andata a finire, è ormai cosa nota. I due si sono trasferiti in America, acquistando una villa in California dal valore di 11 milioni (di sterline). Ma anche questa sembra non essere più di loro gradimento e così l’avrebbero messa in vendita per cercare un’altra dimora dove crescere i loro figli Archie (2 anni) e Lilibet (6 mesi).