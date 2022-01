È morto Meat Loaf. Il cantante e attore statunitense si è spento all’età di 74 anni. L’annuncio sulla sua pagina social oggi 21 gennaio. “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare che l’incomparabile Meat Loaf è morto stasera con al fianco sua moglie Deborah, le figlie Pearl e Amanda e gli amici più cari con lui nelle ultime 24 ore – si legge su Facebook -. La sua straordinaria carriera ha attraversato 6 decenni che lo hanno visto vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e recitare in oltre 65 film”.

“Sappiamo quanto significasse per molti di voi e apprezziamo veramente tutto l’amore e il sostegno mentre attraversiamo questo periodo di dolore per la perdita di un artista così ispirato e una persona così bella”, ha dichiarato la famiglia del cantante. “Dal suo cuore alle vostre anime… non smettete mai di suonare rock“, recita infine il messaggio social.

Meat Loaf, pseudonimo di Marvin Lee Aday, noto anche come Michael Lee Aday era nato a Dallas il 27 settembre 1947. Nel 2001 cambiò legalmente il proprio nome da Marvin a Michael. Raggiunse un successo incredibile soprattutto grazie all’album ‘Bat Out of Hell’, uno dei dischi più venduti della storia del rock. Loaf ha anche vinto un Grammy, per la miglior performance vocale, con il singolo ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’, brano del 1993 il cui video ufficiale su YouTube conta più di 181 milioni di visualizzazioni. Ha recitato, tra gli altri, anche in Rocky Horror Show, Fight Club, Space Girls, Glee, Fairly Legal e Ghost Wars.