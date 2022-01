di Claudia De Martino

Nel ‘700 gli Illuministi francesi pensavano al progresso umano come simultaneamente consistente di due componenti, una morale ed una materiale, immaginate come due rette parallele slanciate verso il futuro e parte di uno stesso processo evolutivo. Con il progredire delle condizioni di vita dell’uomo sarebbero aumentate anche le possibilità umane di giovarsi dello sviluppo materiale per ingaggiare battaglie etiche per il progresso morale dell’umanità, come campagne per la libertà di ricerca scientifica, l’avanzamento della protezione dei diritti umani, l’introduzione di un’istruzione universale, la parità tra i sessi e altre nobili cause sociali.

Nel ‘900 questa visione ottimistica del progresso si è incrinata e, invece, si è fatta strada la consapevolezza che grandi scoperte scientifiche – come, ad esempio, la bomba ad idrogeno – non comportassero necessariamente un progresso umano, potendo al contrario contribuire a obiettivi di morte e distruzione su larga scala, e dunque al regresso morale dell’umanità.

Nel 21° secolo, infine, l’espansione di Internet, delle infrastrutture digitali e il debutto commerciale di tecnologie avanzate come robot dotati di intelligenza artificiale hanno rivelato il possibile divorzio tra alta tecnologia e avanzamento dei diritti, in particolare in Paesi che, puntando sulla modernizzazione delle proprie infrastrutture, trascurano o ostacolano apertamente la modernizzazione dei costumi e l’avanzamento nella tutela dei diritti umani.