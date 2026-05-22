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Ultimo aggiornamento: 18:12

Maldive, le prime immagini dento la grotta dove sono morti i 5 italiani: gli scatti dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi

di Redazione Esteri
In questi ambienti, spiega Dan Europe, il team di soccorso ha "operato durante la missione di ricerca e recupero degli ultimi giorni"
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La società Dan Europe, della quale fanno parte i tre sommozzatori finlandesi che hanno concluso la missione di recupero dei cinque subacquei italiani morti in una grotta dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, ha pubblicato sui social le foto che documentano la misione dei sub-speolelogi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund, Patrik Grönqvist.

Il primo carosello di foto, spiegano nelle didascalie, mostra “il team di soccorso che opera all’interno della sezione iniziale della grotta” Thinwana Kandu, dove la luce filtra “ancora attraverso l’ingresso” prima di arrivare all’oscurità.

Il secondo carosello, invece, documenta “le sezioni interne più confinate della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente a causa di sedimenti corallini disturbati e la navigazione diventa più complessa”.

In questi ambienti, spiega Dan Europe, il team di soccorso ha “operato durante la missione di ricerca e recupero degli ultimi giorni”.

Le immagini sono state scattate da uno dei membri della missione, Sami Paakkarinen.

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