Una luce inusuale. Una traiettoria strana. Una scia improbabile. L’Ufo è servito. Sui cieli di Palermo. E questa volta a denunciare l’apparizione improvvisa e misteriosa ci ha pensato, come riporta Il Giornale, lo chef Alex Mangano. “Ero nella mia dimora a Bolognetta. Intorno alle 10 del mattino mia moglie che era in giardino, mi ha allertato dicendomi che ha visto in cielo una luce, un oggetto che faceva delle traiettorie strane”, ha spiegato l’inventore della celebre ricetta del Pomo D’Oro. “Mia moglie era spaventata che non le credessi, allora sono uscito fuori ed ho constatato che quanto detto era realtà. A quel punto ho pensato di riprendere con il mio cellulare per ben 18 minuti questa luce”. Il filmato è stato poi depositato dai Carabinieri come da prassi, anche se una capatina a diverse realtà legate al mondo della fisica e dell’astronomia italiana non avrebbero fatto male. Mangano ha infine spiegato al quotidiano milanese che l’apparizione nel cielo di quella strana luce era un po’ diversa da quella che lasciano gli aerei in volo: “Questa era una scia che partiva a punta e si allargava. Ci sono delle scene molto particolari: questa luce cambiava sia di intensità, luminosità, che di forma. Anche i percorsi e i movimenti che faceva erano strani”.