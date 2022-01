Davide Devenuto e Serena Rossi non si sposano più. Almeno per il momento, le nozze sembrano rinviate. Lo ha raccontato lo stesso attore nel corso dell’intervista rilasciata recentemente al settimanale Intimità: “Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio – ha spiegato Devenuto, 49 anni -. Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa, poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente”.

E ancora ha aggiunto: “Tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena (Ora su Rai 1 con La Sposa, ndr)”. Anche lei, in un’intervista a Di Più aveva espresso un concetto simile a quello del compagno: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”, aveva dichiarato l’attrice partenopea classe 1985.

Niente fiori d’arancio dunque per la coppia, le cui nozze erano state annunciate nel 2019 in diretta a Domenica In. I due rimangono inseparabili dal 2008, sin dai tempi di Un Posto Al Sole, il set che li ha fatti conoscere e innamorare. Nel 2016, dal loro amore, è nato Diego. “Ci chiede sempre un fratellino, maschio. Questo pensiero mi commuove, non vorrei lasciarlo solo. È un momento frenetico della mia carriera, ma penso che abbiamo seminato così tanto che posso permettermi una pausa”, aveva dichiarato Rossi a fine 2021 al Corriere della Sera.