Niente nozze per Serena Rossi e Davide Devenuto. È stata la stessa attrice e conduttrice napoletana a spiegare in un’intervista al settimanale Di Più come stanno le cose tra loro. Da quando, nel 2019, il compagno le chiese di sposarlo in diretta a Domenica In, i fan non aspettavano altro che il loro matrimonio: dalle sue parole però, sembra proprio che debbano mettersi l’anima in pace. “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno – ha spiegato Serena Rossi -. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”. L’attrice ha infatti iniziato l’anno sul set della seconda stagione di Mina Settembre. Con Davide Devenuto fanno coppia ormai da anni: si sono conosciuti durante le riprese di Un Posto Al Sole, quando entrambi erano ancora gli esordi delle rispettive carriere, e non si sono mai più separati.