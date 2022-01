Quello dell’Ariston è un grande palco. Il più grande d’Italia, probabilmente. E anche il più difficile. Quando ti chiamano come ospite a Sanremo, nella maggior parte dei casi accetti. E via, in gloria. Sarà così per i già annunciati Maneskin, che tornano quest’anno dopo aver conquistato il mondo (non è un modo di dire) proprio partendo da lì. Sarà così per Cesare Cremonini, che farà cantare mezza Italia o forse tutta. E per Checco Zalone. Ci sono poi alcuni ospiti che hanno “quel compito”. Tra questi amiamo citare il grande tenore italiano Vittorio Grigolo, poco conosciuto al pubblico mainstream ma di prestigio internazionale, che si esibì nell’edizione 2020 all’ora in cui fornai sistemano le brioche sul banco. Di che si tratta? Ebbene, di una mansione che richiede spitito e forza. Qualcuno deve pur farlo, mica stiamo dicendo il contrario eh. Va così: finite le esibizioni dei 25 cantanti in gara, le incursioni degli ospiti (gli altri ospiti), le perfomance delle conduttrici, la pubblicità e tutto quanto, arriva il momento di attesa della classifica. Ed è lì, proprio lì, che sale sul palco un ospite. Un Highlander. Un cavaliere senza paura. Uno che all’una di notte lotta come un leone: sale sul palco e lo sa, lo sa che quelli a casa rimasti davanti alla tv forse ne approfitteranno per la pausa bagno o per guardare i social o per addormentarsi definitivamente immobili e stremati come Hammurabi nel sarcofago. Se fosse un live sarebbe “il momento birra”. Lui lo sa, ma va e si esibisce. Ecco, a te, ospite dell’una di notte che arrivi dopo 25 canzoni + quelle degli ospiti + tutto quanto, a te va il nostro cuore. Perché pur pochi, ci sono un mucchio di spettatori davanti alla tv (rispetto alla media) e tu sei con loro, alcuni di loro, che non dimenticheranno mai il prode gesto. Quindi, chi sarà quest’anno “il Grigolo”?