Elena Anna Staller per tutti Ilona Staller. Cicciolina, uno dei suoi pseudonimi, si prepara a sbarcare all’Isola dei Famosi. L’attrice ungherese, classe 1951, è nota per il suo passato nella cinematografia a luci rosse dove conta decine e decine di titoli. Star del porno ma con un passato in politica, nel 1987 fu eletta alla Camera dei Deputati nelle file del Partito Radicale, scelta da Marco Pannella. La prima pornostar al mondo ad entrare in un parlamento nazionale.

Staller sbarcherà sull’isola più famosa del piccolo schermo, secondo il sito Tvblog, con suo figlio Ludwig Maximillian Koons. Classe 1992, nato dal burrascoso matrimonio tra Cicciolina e Jeff Koons, artista statunitense tra i più celebri per le sue opere che illustrano l’american way of life. Una nascita che non rinsaldò il loro difficile rapporto, arrivarono colpi bassi all’interno del matrimonio con il piccolo Ludwig conteso tra i due genitori. In coppia si metteranno in gioco nel reality che sarà condotto ancora una volta da Ilary Blasi e andrà in onda da marzo, dopo la fine del “Grande Fratello Vip“, su Canale 5. “Ludwig vorrebbe entrare nel mondo del cinema e chissà che questa esperienza all’Isola dei famosi gli dia quella visibilità per aprirgli quelle porte”, fa sapere Tvblog.

Per il reality non si tratterebbe dell’unica coppia in gara: si fanno i nomi della showgirl Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro Iannoni ma anche dei fratelli Luca e Gianmarco Onestini, di recente impegnati in alcuni reality in Spagna. Il settimanale Oggi ha aggiunto alla lista l’ipotesi Loredana Leccico con sua figlia Jasmine Carrisi, nata dall’amore con il cantante Albano. Sul fronte opinionisti nessuna conferma per Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, al loro posto due nomi già noti agli appassionati del reality: Vladimir Luxuria e Nicola Savino.