Si chiama Cristina Fogazzi è nata a Brescia, ha 47 anni e su Instagram conta quasi un milione di follower. Per tutti è l’Estetista Cinica, blogger e imprenditrice del mondo beauty tra le più influenti sui social. Da semplice estetista di provincia è arrivata a fatturare oggi oltre 60 milioni di euro. Le sue creme e i suoi fanghi sono disponibili per le “fagiane”, così sono chiamate le sue fan, negli store ma soprattutto online.

Approccio autoironico e l’esperienza sul campo hanno dato una svolta alla sua vita che prima del successo non è stata di certo facile, con numerosi problemi economici. “Mi è venuta la commozione pensando ai momenti bui. Durante una diretta mi hanno chiesto della catenina che ho al collo”, ha spiegato l’imprenditrice su Instagram mostrandosi con gli occhi lucidi: “Quando non avevo un soldo ho venduto anche la collanina del battesimo, poi me la sono ricomprata. Volevo dirvelo perché mi sembrava un messaggio di speranza. Sì, si arriva a vedere anche l’oro, ma poi tutto cambia“, ha aggiunto ricordando i momenti bui.

Nel 2009 dopo essere stata licenziata da un centro estetico, ne apre uno suo a Milano. Fonda una società e un brand di prodotti per l’estetica che vende solo online, nel 2019, dieci anni dopo quel licenziamento, arriva a fatturare 29 milioni di euro. La pandemia spinge l’e-commerce e solo nei primi quattro mesi del 2020 intasca 13 milioni. “Elargisco consigli beauty non richiesti, ho un master in cellulite, ho la pancia ma non è contagiosa”, scrive sul suo profilo Instagram. La sua azienda può contare su due store fisici a Milano e Roma, affiancati al corposo shop online, con ben 55 dipendenti.