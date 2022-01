Altro che Blue Monday, oggi 17 gennaio diventerà il ‘giorno della rivelazione’ per gli appassionati de I Soliti Ignoti, il programma condotto da Amadeus su Rai 1 ogni sera alle 20:35. Durante la puntata di ieri, il conduttore ha rivelato un fatto per molti inedito. Andiamo con ordine. Ospite in gara: Serena Rossi. Una volta terminata la prima fase del gioco (quella in cui ad ogni ignoto deve essere abbinato un mestiere) ecco la sfida finale: indovinare il parente misterioso. “Vai Serena, girati”, ha detto Amadeus. Così l’attrice partenopea si è rivolta al padrone di casa: “Scusa Ama, ti posso fare una domanda? Ma perché mi fai girare quando entra il parente misterioso se tanto io dopo lo vedo?”.

Allora Amadeus ha risposto: “Perché quando entra il parente misterioso, spesso capita che incroci lo sguardo con il proprio parente. Magari lo ha visto 5 minuti prima però entra e lo guarda e quindi…”. “Ah! E allora mi giro”, ha replicato stupita Serena Rossi, come se avesse appena parlato con il più grande criminologo dell’FBI. La gara è poi proseguita e l’attrice ha vinto 39.600 euro (che verranno dovuti in beneficenza ad ActionAid, organizzazione internazionale indipendente impegnata nella lotta alle cause della povertà).