“Sanremo mi piace perché è brutto”. SuperElio si racconta. Intervistato dal Corriere, Stefano Belisari, in arte Elio (e le storie tese), spiega il nuovo ruolo di “giudice” per Italia’s got talent (da mercoledì su Sky Uno). “Uno dei motivi per cui ho accettato questo talent è perché posso dare sfogo alle mie manie esibizionistiche”, ha spiegato il cantante milanese ricordando la sua oramai conclamata dote alla Fregoli che lo vede travestirsi ad ogni esibizione o cambio scena. “Mi ha sempre fatto ridere chi si travestiva, mi è sempre piaciuta anche nella musica questa esagerazione, penso ai Kiss, a Frank Zappa. Io vedo tutti gli artisti che mi hanno fatto ridere come dei santini, e li ringrazio; è gente che mi ha fatto del bene e a cui voglio bene”. Elio è ritornato sul travestimento modello Monna Lisa di LOL che però, a tutti gli effetti, rimane una copia della precedente edizione di LOL tedesco con un comico teutonico incastrato con il viso nel celebre quadro leonardesco. “È successo anche con il travestimento rinascimentale a LOL, non immaginavo che l’ennesima stupidaggine che mi era venuta in mente potesse avere una eco così enorme, ma sono contento”. Ad ogni modo anche il ruolo di giudice, precedentemente a X Factor oggi per Italia’s got talent, richiede una certe dote trasformistica. “Io cerco sempre l’originalità e la stranezza, ma non fini a se stesse; mi piacciono quelli che osano, che vanno sul palco e rischiano; e rischiare vuol dire anche esibirsi e fare una pessima figura”. Infine, tra uno spettacolo sulle canzoni di Jannacci e un libro sul baseball (“ci vuole un Virgilio per spiegartelo”) Elio si palesa fan di Sanremo, ma come sempre a suo modo: “A differenza di altri io non mi vergogno di dire che guardo il Festival; lo guardo sempre. Mi piace perché è brutto, ma è quel brutto a cui mi sono affezionato”.