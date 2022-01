I Maneskin saranno tra i super-ospiti del Festival di Sanremo 2022. A bruciare sul tempo il nome dell’ospite speciale che Amadeus doveva annunciare in diretta al Tg1 delle 20 di domenica 16 gennaio, è stato il Messaggero online.

Il conduttore e direttore artistico come già fatto per le co-conduttrici, doveva rivelare la partecipazione in diretta, ma la fuga di notizie lo ha anticipato. Come già accaduto per Checco Zalone e per Cesare Cremonini, la band parteciperà all’annuncio.

Il palco dell’Ariston non è nuovo per il gruppo dal successo planetario. Proprio da lì, infatti, lo scorso marzo, i Maneskin hanno cominciato la loro scalata che li ha portati prima alla vittoria dell’Eurovision Song Contest poi alla notorietà globale, tanto da arrivare ad aprire il tour dei Rolling Stones a Las Vegas e a partecipare come ospiti al Coacchella Festival.