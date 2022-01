Era il 2006 quando l’iPod Shuffle veniva presentato al mondo da Apple. Son passati 16 anni, e oggi quel lettore musicale è tornato in auge con un utilizzo a dir poco originale. Il merito, se così possiamo chiamarlo, è della tiktoker Kira Vaden (conosciuta come Sailorkiki). Ne ha acquistati due “per gioco” su eBay, ma il suo scopo non era quello di usarli per il loro reale funzionamento, cioè ascoltare la musica. No, Kira voleva quegli “accessori” come fermacapelli.

Il video della ragazza che utilizza la clip compatta dell’iPod per appuntare i capelli è stato visto da più di 2 milioni di persone con quasi 350mila like: numeri importanti, che hanno scatenato un divertente dibattito tra “Gen Z” (che neanche conosceva lo strumento) e i “millenials” (che invece ci sono cresciuti). “Vedere questo mi addolora”, ha scritto un utente. “Dovresti mettere delle cuffie lì dentro e ascoltare la musica”, le ha scritto un altro. E c’è chi l’ha buttata sull’ironia: “Steve Jobs è morto per questo”.



Eppure, ironia a parte, l’idea di questa tiktoker è diventata talmente virale da essere stata emulata da molti altri coetanei. Non è certo una novità: la tecnologia “vintage” è molto apprezzata dalle nuove generazioni. Dal mito del “Nokia 3310” ai Game Boy che vengono rivenduti a prezzi folli, questo è solo l’inizio.