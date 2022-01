Dopo un mese dall’annuncio della malattia, il dj Gigi D’Agostino si è mostrato per la prima volta sui social. Il dj ha pubblicato una foto mentre cammina appoggiandosi a un deambulatore, senza nascondere quindi il decorso del “grave male” che lo ha colpito “in modo aggressivo”. “Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza…Un abbraccio di cose belle a tutti voi…Grazie per i vostri pensieri…Tanto Amore”, ha scritto D’Agostino nella didascalia della foto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Agostino (@gigidag)



Annunciando la malattia, sempre via social, il dj 54enne non aveva specificato quale male l’avesse colpito. “È un dolore costante – spiegava – che non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo”.

Sotto al nuovo post gli utenti hanno commentato con migliaia di messaggi di appoggio al dj. Alessandro Cattelan lo ha supportato con dei cuori e tanti colleghi artisti gli hanno augurato di tornare presto a suonare.