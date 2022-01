Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Renzo Arbore Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica. È la notizia data dall’account Twitter del Quirinale, dove viene postata la foto del momento in cui il Capo dello Stato consegna l’onorificenza al noto showman.

Durante il settennato Mattarella e il cantautore si sono incontrati varie volte. A novembre del 2017 Mattarella ricevette al Quirinale una delegazione della Lega del Filo d’Oro, una onlus che vede Arbore impegnato in prima fila. Sempre a settembre del 2017, invece, Arbore con la sua Orchestra italiana animò la festa conclusiva dei soggiorni estivi organizzati dal Quirinale nella Tenuta di Castelporziano in favore di adulti e minori disabili e di anziani. In quell’occasione dedicò a Mattarella una serenata siciliana.