“Nella vita ci sono alti e bassi. Ora sono nei bassi perché per il nostro settore dell’intrattenimento va male, ho trovato conforto nella musica”. In una lunga intervista a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai1, Umberto Smaila si è raccontato a 360 gradi, parlando di lavoro e di vita privata, e ammettendo che, causa Covid, la vita da artista non è proprio facilissima ultimamente.

Durante l’intervista c’è stato spazio anche per un intervento in diretta di Fanny Minati, donna che gli sta accanto da quasi 30 anni. L’amore, raccontano, è nato qualche anno dopo il primo incontro a Colpo grosso, nel 1988, durante un funerale di un amico comune nel 1994. “Mi sono innamorato di lei perché è unica”, racconta Smaila. I due si sono sposati nel 2008 e hanno avuto due figli. In passato Smaila aveva già avuto due figli da una precedente relazione con Patrizia Frassini.

Parlando di carriera, poi, Smaila ha ricordato episodi felici, come l’incontro con Jennifer Lopez e Puff Daddy, allora fidanzati e il legame con Diego Abatantuono nato durante il successo de “I gatti di vicolo Miracoli”: “È stato il nostro autista per cinque anni, ma non aveva la patente – spiega Smaila – Continuava a rimandare. Lo abbiamo assunto perché era il nostro tecnico delle luci”.