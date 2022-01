Il suo “non ce n’è coviddi”, urlato alle telecamere di Canale 5 in spiaggia a Mondello nel 2020 divenne famoso. Oggi, però, Angela Chianello, detta Angela da Mondello, da negazionista della pandemia, con tanto di canzone e video realizzati dopo la “popolarità” senza rispettare le norme sul distanziamento, ha cambiato totalmente versione. Il Covid, infatti, è entrato anche in casa sua e la donna oggi invita a vaccinarsi.

“Anche da noi è arrivato questo maledetto“, ha scritto la donna sul profilo Instagram che conta 120 mila follower. A essere positivo è il padre, asintomatico e a casa. Immediati i commenti degli haters. “Ben ti sta”, “peccato che non sia tu”, hanno scritto sul suo profilo Instagram. La donna ha immediatamente replicato tramite le sue storie instagram, invitando tutti alla vaccinazione: “Nonostante tutto, vi esce sempre cattiveria dalla bocca – ha scritto in una storia – Noi siamo tutti vaccinati, ma il Covid è venuto anche nelle nostre case. Adesso vi dico vacciniamoci. Ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le nostre idee. Ma una sola cosa vi dico: mettetevi un rosario nelle mani e pregate anziché essere così cattivi. Ad alcuni il Covid ha peggiorato la cattiveria”.