È guerra aperta tra Angela Chianello, detta da Mondello, e Lele Mora. Solo qualche mese fa, la signora Angela (salita alla ribalta per il tremendo siparietto “Non ce n’è coviddi”), aveva firmato un contratto con l’agente. “Finalmente il grande giorno con mio zio”, aveva scritto la Chianello nella didascalia del video della firma ufficiale del contratto. Poi cos’è accaduto? Amore finito? Sembra proprio di sì.

In un’intervista rilasciata a Gossip e Tv, la signora Angela ha dichiarato: “Lele Mora mi ha dato un contratto per iniziare la nostra collaborazione e io l’ho firmato. Diceva che avrei fatto diversi lavori, tra cui uno spot per prodotti di sanificazione. Poi ho scoperto che mi stava solo prendendo in giro. Mi ha ingannata, mi ha usata”. Poi ha aggiunto: “Mi diceva di non preoccuparmi e di aspettare, che era tutto fermo per il Coronavirus. Mi ha promesso delle serate, dove avremmo lanciato la canzone che avevo fatto prima di firmare il contratto con lui. Lui puntava alle serate e al programma di Barbara d’Urso. Quando ho fatto leggere il contratto all’avvocato, ho capito tutto. Lele Mora non era il mio agente, ma solo un rappresentante […] Per questa situazione ho avuto una discussione con mio marito che ha avuto un infarto. È stato ricoverato per otto giorni. Ha un cuore che funziona al 45%, ha il cuore di un ottantenne”.

La replica di Lola Mora non si è fatta di certo attendere. A Palermo Live, l’agente ha detto: “Forse la signora non ricorda da dove arriva. Teniamo presente che la Chianello non ha dietro un curriculum artistico tale da ritenere di pretendere qualcosa in più di ciò che le è capitato. La sua popolarità è scaturita da una frase stupida. Io ho cercato di muovermi per proporla, ma devo ammettere che nessuno l’ha più voluta invitare nelle trasmissioni televisive [..] La Chianello non è Sofia Loren. Penso di avere già fatto tanto per una persona che aveva bisogno del cosiddetto quarto d’ora di notorietà”, queste le sue dichiarazioni.