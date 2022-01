La serata di oggi 14 gennaio cambierà il percorso di Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip 6. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, è al televoto insieme a Carmen Russo e Federica Calemme. La sua uscita sarebbe del tutto inaspettata ma anche una sua eventuale permanenza non sarebbe così facile. Sul ciglio della porta rossa c’è già Delia Duran, la ‘moglie’ di Alex Belli, pronta ad entrare come nuova concorrente. E così arriva in soccorso Dayane Mello, grande amica di Soleil, che proprio la scorsa settimana le ha fatto visita a Cinecittà riempiendola di parole affettuose. Adesso ha deciso di mettersi letteralmente a suo servizio.

Sui suoi profili social, Mello sta rilanciando una story che in realtà sembra una clip promozionale – preparata prima dell’inizio del Grande Fratello Vip – in cui si vede Soleil Sorge scrivere direttamente a Dayane: “Ciao Dayane. Non so quanti sono gli amici su cui posso contare fuori dalla casa, ma sono certa che posso contare su di te. Sono ad un televoto importante in un periodo complicato, ho davvero bisogno del supporto del tuo Fandom. E poi venerdì entra Delia Duran, non vorrai mica perderti la nostra convivenza!”. Come l’hanno presa i fan di Dayane? Si sono divisi. “Mai visto niente di più ridicolo”, ha scritto un’utente. “Fatto, ho votato”, hanno invece commentato molti altri. Riuscirà la modella brasiliana a salvare l’amica del cuore? Stasera si scoprirà.