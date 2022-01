Una modella citerà in giudizio Drake dopo una notte di sesso (consensuale) che ha preso una svolta a dir poco bizzarra. A raccontarlo sono alcuni siti di gossip americani, citando la pagina Instagram Too Much Tea, seguita da 71.2mila persone. La storia è la seguente: circa una settimana fa, i due si sono conosciuti sui social e poi incontrati durante un party. La festa è continuata nella camera dell’hotel dove alloggiava il cantante e produttore canadese.

Tralasciando i dettagli intimi raccontati dalla modella, pare che una volta terminato il rapporto, lei sia entrata in bagno al fine di cercare di rimanere incinta con lo sperma contenuto nel profilattico. A quel punto un dolore lancinante. Il motivo? Lui avrebbe messo della salsa piccante nel preservativo al fine di “evitare gravidanze indesiderate o furti di sperma”. Ma sarà davvero così? Secondo la pagina di cronaca rosa avrebbe ammesso alla ragazza di aver compiuto quel gesto, ma al momento dal cantante non è arrivata nessuna conferma ufficiale. “Non sarebbe la prima volta che il rapper multimilionario farebbe una cosa del genere”, riporta la pagina Nxwss, seguita da 289mila follower.

